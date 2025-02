Ildifforme.it - Meloni tra denatalità e IA: “Siamo già in ritardo, dobbiamo tutelare i lavoratori”

Leggi su Ildifforme.it

Il Presidente del Consiglio è intervenuta all'Assemblea della Cisl per ricordare i passi in avanti compiuti dal governo sul tema del lavoro e delle assunzioni e sottolineando gli interventi in favore del settore sia per quanto riguarda l'inverno demografico che per l'uso eccessivo dell'Intelligenza artificialeL'articolotrae IA: “già in” proviene da Il Difforme.