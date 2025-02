Ilfoglio.it - Meloni teme una crisi di Salvini e dice ai capigruppo: "Non prendiamo transfughi dalla Lega"

Leggi su Ilfoglio.it

I vertici di FdI sono preoccupati per Matteo. Temono che la leadership del leghista possa scricchiolare di paripasso con i risultati non più sfavillanti del Carroccio. Uno scenario da evita. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti