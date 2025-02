Secoloditalia.it - Meloni: “Ogni parola dell’Inno di Mameli racchiude la nostra storia”. E azzera le polemiche (video)

«L’Inno diè il canto di un popolo che ha lottato per la sua libertà e la sua unità.la, il nostro orgoglio, il nostro senso di appartenenza. ‘Fratelli d’Italia’ è un richiamo all’identità e alla fratellanza di una Nazione che guarda avanti con fierezza. Viva l’Italia, viva il nostro Inno. Sempre». Lo scrive su X la premier Giorgiae più di un utente ha individuato una risposta indiretta aldivenuto rapidamente virale, nella quale una ex concorrente di X Factor rivendicava la neccessità di cambiare l’Inno nazionale. La cantante, nome d’arte Francamente, arrivata in semifinale a X Factor 2024, ha intonato l’inno italiano nella finale di Coppa Italia di volley femminile, ma avrebbe voluto cambiare il testo per includere persone queer, trans e non binarie.