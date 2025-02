Panorama.it - Meghan Markle e quel tentativo disperato di salvare il suo brand

Dopo mesi di attese e speculazioni,si prepara finalmente a lanciare la sua linea di prodotti lifestyle, American Riviera Orchard, in collaborazione con Netflix. Un progetto che, a quanto pare, potrebbe rappresentare l'ultima possibilità per la duchessa del Sussex di affermarsi nel mondo degli affari. Tuttavia, dietro l'apparente clamore, la verità è che la sua impresa rischia di essere un flop, e il suo futuro imprenditoriale potrebbe finire ben presto nel dimenticatoio.Il marchio, presentato con grande entusiasmo lo scorso anno, sembra voler spaziare da barattoli di marmellata a tè, passando per articoli per la casa e la cura degli animali. Tuttavia, fino a oggi, il debutto ufficiale era rimasto in sospeso. Ora, il Daily Mail rivela che il lancio avverrà nelle prossime settimane nei nuovissimi punti vendita fisici di Netflix, situati all'interno di due dei più grandi centri commerciali americani: il King of Prussia Mall di Philadelphia e la Dallas Galleria.