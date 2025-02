Anteprima24.it - Meeting a Biogem su metabolismo e genomica del cancro

Tempo di lettura: < 1 minutoIle ladelsaranno oggetto della giornata di studi promossa dadi Ariano Irpino, il prossimo venti febbraio, con la partecipazione di ricercatori e accademici di diverse università italiane. “Il-sottolinea la ricercatrice Marianna Mazza del laboratorio di Oncologia molecolare di- ha il duplice obiettivo di confrontarci su temi di rilevante interesse in ambito oncologico e di avviare collaborazioni tra i gruppi di ricerca”. Tra i temi che verranno illustrati, la disfunzione mitocondriale nel mieloma multiplo, la vulnerabilità metabolica per potenziare le terapie per ilal seno, la biopsia liquida che consente di fare diagnostica direttamente sul sangue dei pazienti.L'articolosudelproviene da Anteprima24.