Juventusnews24.com - McKennie Juve, nessun centrocampista meglio dell’americano in Champions League. Il bianconero insegue Vidal: il dato

di RedazionentusNews24fain: il, inoltre,Arturoin questa edizioneWestonha segnato tre gol in questa, stabilendo il suo nuovo record di marcature in una singola edizione della competizione.Inoltre,ha segnato più gol casalinghi in questa edizione dellarispetto a Weston(tre, come Florian Wirtz e Malick Tillman) – nella storia della competizione, tra i centrocampisti dellantus solamente Arturo(cinque nel 2013/14) ha segnato più reti interne in una singola edizione del torneo.Leggi suntusnews24.com