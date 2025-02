Juventusnews24.com - McKennie Juve, gioca la Champions in casa e segna: ieri terzo goal in Europa. Meglio di lui soltanto una grande stella del passato: il dato da record

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il texano è sempre più talismano dei bianconeri in: è sulle orme di un exfuoriclasse della Vecchia SignoraWestonsi sta prendendo sempre sulle spalle la, soprattutto inLeague. Il centrocampista statunitense è stato protagonista della successolingo della Vecchia Signora contro il PSV. Il suo siluro di destro a battere Walter Benítez è valso il suo quintoin stagione, ilnell’edizione corrente della Coppa dalle Grandi Orecchie. Il numero 16 si sta rivelando un fattore per Madama e sta seguendo le orme di unfuoriclasse del.Lo score precedentemente enunciato è stato conseguito tutto rigorosamente in. C’è, però, chi ha fattodi Westoncon lanella cornice dell’Allianz Stadium durante le partite diLeague: parliamo di sua Cristiano Ronaldo, che nell’edizione 2028/2019 mise a segno 5 reti totali.