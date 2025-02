Juventusnews24.com - McKennie, il gol e molto altro. Perchè Thiago Motta ha ragione quando dice che «Uno così deve essere in campo»: i numeri di Juve PSV lo spiegano

di Carlo Pranzoni, non c’è solo il gol nella partita disputata dall’americano contro il PSV. Iconfermanoè fondamentaleQuel missile terra-aria con cui aveva sbloccato la gara era stato il biglietto da visita migliore per Weston, che come a settembre decide di replicare e far male al PSV con il suo secondo gol in due gare contro gli olandesi. Laalla fine vince anche grazie a lui e alla sua preziosa prestazione, elogiata poi dadopo il triplice fischio. «È un giocatore di alto livello che può giocare dappertutto. Un giocatorein, faccio fatica a non metterlo dall’inizio. Non lo metto portiere perché ne abbiamo 3 di alto livello, ma in tutte le posizioni sì». ha detto il tecnico e iforniti da Sofascore confermano la bontà di queste parole.