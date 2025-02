Juventusnews24.com - McKennie esaltato dai giornali post Juve PSV: «Mago Wes, quel dettaglio della sua gara non sfugge». I giudizi sull’americano

di RedazionentusNews24daiil giorno dopoPSV in cui ha messo a segno un gol. Isul centrocampistaI quotidiani sportivi oggi in edicola esaltano la prestazione di Westonnel match trae PSV, sbloccato proprio da una sua rete, la seconda agli olandesi dopola messa a segno nello scorso settembre.Un missile terra-aria imparabile per il portiere, ma non è l’unica nota positiva. Sempre proiettato in avanti, è il primo a portare la pressione sull’avversario, lanciandosi poi subito in fase offensiva a caccia del gol. Media del 7 per lui, con Tuttosport che lo premia addirittura con un 8.Leggi suntusnews24.com