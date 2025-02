Juventusnews24.com - McKennie elogiato da Thiago Motta: «È speciale ed è un grande giocatore. Per me può fare tutto tranne questo…». Cosa ha detto il tecnico post Juve PSV

di RedazionentusNews24da: l’allenatore dellasi complimenta così per la gara dell’americanoè raggiante dopo la vittoria che la suaha conquistato contro il PSV. L’allenatore italo-brasiliano hala prestazione della sua squadra nella conferenza stampapartita, sottolineando la performance di uno degli uomini più in forma del momento per Madama: Weston. Ilbianconero ha ricordato l’importanza deltexano, di cui ha rimarcato una caratteristica fondamentale: la duttilità tattica. Ecco le sue parole dopo la vittoria in Champions League.– «È, è un, unragazzo nel gruppo. Ha fatto il terzino, il centrocampista più basso, più alto, l’esterno. È undi alto livello che può giocare dapper