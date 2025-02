Juventusnews24.com - McKennie a Sky: «Giochiamo per la Juve che è un grande club, dobbiamo lasciare tutto sul campo. Vi racconto il gol»

di RedazionentusNews24ha parlato così ai microfoni di Sky nel post partita diPSV: le dichiarazioni del centrocampista bianconeroWestonha parlato dopo il triplice fischio diPSV, l’andata dei playoff di Champions League, ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni.IL GOL – «È stato un bel gol, ma per me il più bello forse è stato contro il Manchester City o a Barcellona nel 2020. Che fortuna riguardandolo (ride, ndr). Ma per me è più importante la vittoria e la partita».PARTITA – «È troppo importante, perché lantus è un. Noisacrificarci e dareinper vincere,sul. Oggi l’abbiamo fatto, anche Gatti ha fatto unapartita in pressing. Anche Weah che ha fatto tante corse oggi».