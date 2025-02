Inter-news.it - McKennie a -5 dall’Inter: «Juventus deve lasciare tutto in campo. Mai abbassare il pressing!»

Westonsi è espresso al termine di-PSV, match vinto dai bianconeri con il punteggio di 2-1. I bianconeri affronteranno l’Inter tra 5 giorni.IL COMMENTO – Westonha così parlato a Sky Sport nel post-partita di-PSV, match dell’andata dei playoff di Champions League vinto dai bianconeri per 2-1: «Parliamo sempre in allenamento, nello spogliatoio, del fatto di non doverci rilassare dopo aver segnato il primo gol. Con il mister ripetiamo sempre di dover tenere alto il livello dell’intensità, di pressare alto, continuando a giocare con fiducia e volontà. Giocare contro una squadra che gioca bene, che ha talento, bisogna correre, affondare i contrasti,in». Le parole disuonano come un messaggio nei confronti dell’Inter, squadra che verrà ospitata dai bianconeri allo Stadium domenica 16 febbraio.