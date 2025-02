Internews24.com - Mbangula pensa all’Inter: «Sarà una partita importante, andremo a lottare…»

di Redazione: «unaa lottare.» Le parole dell'esterno della JuventusAutore del gol decisivo nella vittoria della Juventus in Champions contro il Psv, Samuelha parlato cosi in zona mista, anche della prossima sfida di campionato contro l'Inter.IL SUO GOL HA PORTATO ALLA VITTORIA – «Certo che era l'obiettivo minimo, vincere la. Dobbiamo ancora vincere la seconda, lavorare molto su cose che possiamo migliorare per dare una prestazione migliore».GOL CHE PORTA UN SORRISO – «Un po' sì. Sono contento della vittoria della squadra».PROSSIME DUE PARTITE – «Abbiamo due partite importanti,a lottare per entrambe sia con Inter che con PSV».CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA