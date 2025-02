Juventusnews24.com - Mbangula Juventus, basta un tocco per essere decisivi. I giornali si dividono: «Prima di quell’azione…»: i giudizi post PSV

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, al belgauned è subito decisivo. Isineisu di lui: i voti del giocatoreAlla fine, a deciderla in favore della, è stato quel Samuelche in questa stagione ha intenzione di continuare a segnare solamente gol pesanti. I bianconeri battono 2-1 il PSV e ioggi analizzano la gara del belga.I quotidiani si, segnalando come,della rete decisiva, la prestazione non fosse stata all’altezza. Da qui il 6.5 della Gazzetta, che ricalca le parole del ragazzo nel-partita. Gli altrisono più alti e i voti vanno dal 7 ad un 7.5 di Tuttosport.Leggi sunews24.com