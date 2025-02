Juventusnews24.com - Mbangula Juve, l’esterno fa la storia in Champions: con il gol al PSV è il più giovane ad aver raggiunto quel traguardo! Di cosa si tratta

di RedazionentusNews24, il belga conquista anche l’Europa: il numero 51 ottiene un importantepersonale anche inLeague Laha conquistato il successo contro il PSV per 2-1 nell’andata dei playoff diLeague. Il goal che ha deciso la sfida dell’Allianz Stadium porta la firma di Samuel. La zampata del belga ha permesso ai bianconeri di conquistare un vantaggio importante da difendere tra sette giorni al Philips Stadion contro gli olandesi. In attesa di capire se questa rete potrà valere l’accesso agli ottavi di finale, lantus “coccola” il suo ragazzo prodigio sui social.Attrso un post su X, il club bianconero ha ricordato come il ragazzo classe 2004 ha conquistato un importantenella partita di ieri. La rete del 2-1 ha permesso adi diventare il giocatore piùadsegnato una marcatura nelladellaLeague.