Mbangula avverte l'Inter: «Giocando con qualità vinceremo le gare»

, ieri decisivo in Juventus-PSV Eindhoven, ha parlato a meno quattro dalla sfida al. Il ragazzo è fiducioso sulledella sua squadra.SFIDA TRA POCHI GIORNI – Ieri sera la Juventus ha trionfato sul PSV nell’andata dei playoff di Champions League per 2-1. Decisiva la rete del giovane Samuel. Nel post partita, in zona mista, il calciatore belga ha commentato la prestazione personale e della sua squadra, per poi lanciare un avvertimento alle rivali (la prossima sarà). Queste le sue parole: «Oggi la vittoria era importante per la squadra, per dare continuità. Ho fatto un gol che ci permette di vincere questa partita ma non sono totalmente contento del mio ingresso, posso fare molto meglio. Sappiamo che quando subiamo gol dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto prima, con lache abbiamo in questa squadra se continuiamo a giocare possiamo segnare tanti gol e vincere le partite».