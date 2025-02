Juventusnews24.com - Mbangula a Sky: «Posso fare meglio, non ci sono scuse per questa prestazione. Se giochiamo così possiamo segnare anche di più per vincere»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha parlatoai microfoni di Sky dopo Juve PSV: tutte le dichiarazioni dell’esterno bianconeroSamuelha parlato dopo il fischio finale di Juve PSV, andata dei playoff di Champions League, ai microfoni di Sky Sport.SENSAZIONI – «Vero che oggi la vittoria era importante, per la squadra, per la continuità. Ora la sensazione che ho è chemeno contento, avevo fatto gol che permette di, ma noncontento della mia entrata in campo.molto, non c’è scusa per».REAZIONI AL GOL SUBITO – «Quando prendiamo gol dobbiamo continuare a giocare come sappiamo. Avevamo il controllo della partita, è statodopo il gol. Con la qualità disquadra sele partite».