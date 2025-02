Quotidiano.net - Maxi rogo nell’azienda di Cremonini: "Porte e tapparelle, tutto sciolto"

"Sembrava di essere a Chernobyl, è". Un’esplosione, poi le fiamme e una densa colonna di fumo che per ore ha avvolto il cielo di Reggio Emilia. "È un miracolo che non ci siano stati feriti. Se fosse successo di giorno, a produzione attiva, sarebbe stata una tragedia", dicono alcuni dipendenti. Un inferno quello descritto da chi ha visto coi propri occhi l’incendio che ieri notte ha divorato alledel centro storico reggiano lo stabilimento di Inalca, azienda leader nella lavorazione delle carni del gruppoe il magazzino di Quanta che stocca le materie prime per conto di Cirfood, il colosso cooperativo della ristorazione collettiva. Oltre 230mila metri quadri di capannoni letteralmente sciolti dal calore. Muri,, finestre,. "Danni ingenti e al momento incalcolabili", fanno sapere i proprietari degli edifici.