Ilgiorno.it - Matteo Comper, finito nel canale col furgone. Era riuscito a uscire ma la corrente lo ha trascinato via

Gavardo (Brescia) – Ancora morti lungo le strade tra bresciane e bergamasche. L’ultimo incidente con vittima, il quinto in ordine di tempo, è stato registrato a Gavardo e la vittima è un camuno di 48 anni:, di Edolo, titolare di un’azienda con il fratello. Era un elettricista specializzato. L’uomo, che si trovava in Valle Sabbia per lavoro, stava probabilmente facendo manovra vicino aldella centrale idroelettrica del paese quando èin acqua. Èaddall’abitacolo, ma probabilmente non ha trovato un appiglio a cui aggrapparsi a causa del buio e lalo havia non lasciandoli scampo. Il corpo dello sfortunato lavoratore – che verrà sottoposto ad esame autoptico per stabilire le esatte cause del decesso – è stato visto galleggiare a circa 500 metri da dove si è verificato l’incidente.