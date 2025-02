Unlimitednews.it - Mattarella “Italia paese accogliente e aperto”

ROMA (ITALPRESS) – "Nessuno qui è straniero, sono tutti in casa propria gli studenti presenti in questo Ateneo, specchio del mondo con le sue preziose diversità che sono anche ricchezza che arricchisce vicendevolmente e che questo Ateneo pratica e coltiva in maniera esemplare, nell'ottica e nella convinzione che la cultura sia veicolo di pace, di dialogo, di collaborazione, di amicizia. É l'immagine che l'Ateneo ha offerto nel corso di questo secolo, di un'". Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico e della celebrazione del centenario dell'Ateneo di Perugia.