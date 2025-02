Mattarella ad ateneo stranieri | diversità ricchezza cultura veicolo pace

Leggi su Ildenaro.it

Perugia, 12 feb. (askanews) – Vista da Palazzo Gallenga, sede dell’Università perdi Perugia, l’Italia è un paese “accogliente e aperto” in cui lesono una “”. Ha fatto tappa a Perugia il presidente della Repubblica Sergioper partecipare alla cerimonia per i cento anni dalla nascita dell’università perche nel capoluogo umbro ha accolto tantissimi studenti provenienti da paesi lontani e spesso dal destino travagliato, “dai greci espatriati durante la dittatura dei colonnelli, agli iraniani, ai russi e agli ucraini, agli israeliani e ai palestinesi”, ha ricordato il rettore Valerio De Cesaris. Non a caso nel mondo l’italiano è una delle lingue più studiate come hanno raccontato davanti agli studenti provenienti da Colombia, Camerun, Cina e Kenya.