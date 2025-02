Masters of the Universe | anche Morena Baccarin nel cast

Leggi su Cinefilos.it

of thenelDopo la foto dietro le quinte di ieri delle star diof theNicholas Galitzine (Purple Hearts, Red, White & Royal Blue, The Idea of ??You) e Camila Mendes (Riverdale) in fase di allenamento per i ruoli principali di He-Man e Teela, ora abbiamo alcune nuove notizie suling via Deadline.La versione live-action della classica serie animata ha visto l’aggiunta dinel ruolo della Strega e Jóhannes Haukur Jóhannesson in quello di Malcolm, detto Fisto. Nel cartone animato, la Strega era la potente guardiana delello di Grayskull e poteva trasformarsi in un falco di nome Zoar. Fisto (sì, il tizio con il pugno di metallo che è fonte di infinite allusioni) ha iniziato come un cattivo prima di voltare le spalle a Skeletor e diventare un alleato di He-Man e lo abbiamo visto già nella foto di ieri dal set, in mezzo ai due protagonisti.