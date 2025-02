Anteprima24.it - Massimo Ranieri al Teatro Diana: nuove date a febbraio, marzo ed aprile

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDa martedì 18 al 23(e dal 31al 6torna al, subito dopo la sua partecipazione sanremese con la canzone “Tra le mani un cuore”, con spettacolo “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO”, uno straordinario viaggio tra il canto, recitazione, danza , brani cult , sketch divertenti e racconti inediti, per catturare e stupire ancora il pubblico con le grandi melodie senza tempo i suoi brani più celebri e l’incanto affabulatorio della sua interpretazione. Dopo il successo del varietà serale “Tutti i sogni ancora in volo, ” andato in onda a fine maggio in due puntate del venerdì prima serata su Raiuno, e dopo la fiction Mediaset “La voce che hai dentro”,continua il suo Tour con un calendario ricco di appuntamenti musicali nei teatri più prestigiose italiani in un’ altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.