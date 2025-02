Terzotemponapoli.com - Massara: ”Napoli rallentamento fisiologico. Azzurri grandi favoriti …”

Sky, Dario: “per la vittoria finale, Conte l’arma in più”Raggiunto dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’inviato e telecronista di “Sky Sport” Darioha trattato in un’intervista esclusiva i più attuali temi della Serie A e della Champions League. Nel seguente estratto, l’opinione disulla lotta scudetto e sulla sua personale favorita alla vittoria del tricolore.Ilsta rallentando, se lo aspettava?“È un. Per ilc’erano state delle sconfitte episodiche, mentre questo probabilmente è il vero periodo di calo per i partenopei. Non la considero una flessione preoccupante, e da mesi continuo a dire che ilè la grande favorita per la vittoria finale”.