Massacra la ex con un martello corriere chiama i Carabinieri e salva la donna | arrestato un 40enne

Tempo di lettura: 4 minutiAlla vigilia di San Valentino, la festa per eccellenza degli innamorati, mentre le coppie stanno pianificando una cena romantica al lume di candela suggellando l’amore eterno, o una giornata da trascorrere alle terme, in considerazione del fatto che il meteo non promette nulla di buono, siamo invece costretti a parlare di amore criminale. Ed è proprio il caso di ripeterlo ad alta voce: amore criminale.Sono da poco passate le ore 13 di un normale giorno lavorativo della settimana. Lunedì 10 febbraio. UnSDA ferma il suo furgoncino ed effettua una consegna a Roncoferraro. Mentre sta ritornando verso il mezzo, riceve una richiesta di aiuto da parte di unache, con il volto insanguinato, si affaccia alla finestra della sua abitazione e con voce fievole chiede dire un’ambulanza.