Massacra la ex con dieci martellate in testa | la vittima gravissima lo fa identificare

Arriva dalla provincia di Mantova la notizia di un ennesimo caso di efferata violenza contro una donna: un marocchino di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver preso ainla sua ex, una connazionale di 38 anni e madre di due figli minori, fracassandole il cranio concolpi. L’uomo, che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, secondo quanto emerso, ha precedenti per maltrattamenti e lesioni personali e la stessa, qualche giorno fa, l’aveva denunciato per stalking dopo esserlo ritrovato varie volte sotto casa e aver respinto un suo tentativo di entrare nell’appartamento. La donna,e in pericolo di vita, è stata operata d’urgenza.Presa aindall’ex:L’aggressione si è verificata lunedì, ma a darne notizia oggi è stato Il Giorno.