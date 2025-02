Gamerbrain.net - Marvel Rivals: Scoperta una vulnerabilità molto pericolosa per i giocatori

Un recente allarme sulla sicurezza informatica sta scuotendo la community di, il nuovo sparatutto sviluppato da NetEase. Un hacker noto come Shalzuth ha rivelato un exploit critico che potrebbe mettere seriamente a rischio i. La falla individuata riguarda unadi tipo Remote Code Execution (RCE), che permetterebbe a un attaccante connesso alla stessa rete di eseguire codice arbitrario sui dispositivi degli utenti, compromettendo la loro sicurezza.Un exploit pericolosoSecondo quanto riportato da Shalzuth in un post sul suo blog, il problema risiede nel sistema di hotfix del gioco. Questo meccanismo consente agli sviluppatori di applicare aggiornamenti rapidi, ma a quanto pare non verifica con sufficiente attenzione l’autenticità del server da cui provengono.