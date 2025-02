Tvplay.it - “Marotta ha potere”: occhio Inter, l’annuncio dell’ex Juve ora fa tremare tutti

Le dichiarazioni che giungono da partedirigente dellantus su Beppesono importanti rispetto all’impatto di quest’ultimo sul presente del calcio italiano.C’è chi di lasciare il segno è davvero esperto ed è inevitabile riconoscerli i meriti. Non è dafarlo nel mondo del calcio con un’impronta precisa e durando nel tempo. Ci sta ampiamente riuscendo Beppe, attuale presidente e amministratore delegato dell’. I suoi trascorsi in bianconero raccontano di un percorso vincente e professionale, iniziato prima ancora alla Sampdoria e attualmente in svolgimento nella parte nerazzurra di Milano.“ha”:ora fa(LaPresse) – tvplay Di lui e del suo operato con l’ha parlato un altro noto volto della scena italiana, ovvero Luciano Moggi.