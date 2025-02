Tarantinitime.it - Marittimi impiegati in comandata sulle barge nel porto di Taranto, la CP conferma l’obbligo di annotazione sul libretto di navigazione

Tarantini Time QuotidianoSoddisfazione viene espressa dal presidente dell’Unione, Vincenzo Bellomo, circa la nota della Capitaneria didi, chiamata in causa dalla stessa associazione sindacale, tramite il legale, l’Avv. Fabio maltese, affinché chiarisse le modalità attraverso le quali si applica correttamente il “contratto di”.Nella nota ufficiale, datata 05.02.25, la Capitaneria didella città jonica, nell’espressa condivisione della propria linea interpretativa da parte della competente Direzione Generale per il mare, il trasmarittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di– Guardia Costiera, ha evidenziato che “L’imbarco in regime diè da ritenersi equiparato integralmente all’imbarco effettuato dal marittimo, quindi, rientrando nel “genus” dell’arruolamento e, pertanto, come tale sottoposto adobbligatoria da parte dell’Autorità Marittima”.