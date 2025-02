Biccy.it - Mario Cusitore abbandona Uomini e Donne dopo aver baciato un’ex tronista

In questi giorni si sono registrate le nuove puntate die se nella registrazione di ieri abbiamo assistito all’abbandono dellaChiara Pompei, oggi ad andarsene è stato, storico volto del trono over ed ex corteggiatore di Ida Platano.Lo ha annunciato anche questa volta Lorenzo Pugnaloni che via social ha scritto: “Nella registrazione di oggiha dovuto lasciare il programma,una segnalazione che racconta che lui e l’exNicole Santinelli si sono baciati“. Per chi non se la ricordasse, Nicole Santinelli è stata unae ha avuto una relazione con Carlo Alberto Mancini, terminata nel maggio 2023.L'articoloproviene da Biccy.