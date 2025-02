Gqitalia.it - Maria Tomba nuova proposta a Sanremo con Goodbye (voglio good vibes)

Leggi su Gqitalia.it

, classe 2002, è una delle giovani promesse più interessanti diGiovani 2025. Dopo aver fatto parlare di sé a X Factor 2023 sotto la guida di Fedez, la cantautrice veronese si presenta al grande pubblico con), un brano che unisce sonorità pop ed elettroniche a un testo dal significato profondo, che, dopo l'inno alla vita di Francesco Gabbani inneggia a una visione positiva dell'esistenza. A partire da un percorso interiore che parte dallo smarrimento e dalla confusione per approdare alla consapevolezza e alla rinascita. Una dichiarazione di intenti che, in fondo, sembra rappresentare appieno la personalità artistica di.Cado giù, dove sono finita?Al chiaro di luna, mi sento confusaNon riesco a trovare un'uscitaPoi arrivi tu (Arrivi tu)L'intro del brano dondola tra disorientamento e fragilità, il punto più basso di un percorso emotivo, in cui la protagonista si sente persa, incapace di dare un senso alla propria vita.