Marco Rubio | Hamas non deve ricostruirsi durante la tregua con Israele

Per il segretario di Stato americano,, non si può permettere adiapprofittando dellacon. "La sfida in questo caso è in parte checontinua a usare le sue reti per introdurre col contrabbando le armi e gli aiuti per sé, pernon può permettere che questo accada", ha dichiaratoin un'intervista all'emittente americana NewsNation, ripresa dal Times of Israel, in quella che sembra una lancia spezzata in favore della ripresa della guerra a Gaza minacciata dal premier israeliano Benyamin Netanyahu e dal presidente Usa, Donald Trump. "non può permettere che ciò accada. Non si può consentire adi usare il cessate il fuoco pere recuperare le forze", ha continuato, aggiungendo: "È un cessate il fuoco, ma non è un cessate il fuoco stupido".