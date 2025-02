Lanazione.it - Marcia per la pace a Pontasserchio il 22 febbraio

San Giuliano Terme, 122025 – Sabato 22ospiterà unaper la, un’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della giustizia sociale e delle diseguaglianze economiche. L’evento sarà preceduto da un dibattito sul superamento del debito nei Paesi poveri del mondo, in programma domani martedì 13alle 18 alla Casa del Popolo di. L’incontro, promosso dal circolo Arci locale e dall’Unità Pastorale Po.Pa.Li.Smu, vedrà la partecipazione di Alessandro Volpi, professore dell’Università di Pisa, del saggista e attivista Francuccio Gesualdi, fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, e di don Marco Teo Giacomino, teologo e parroco. A coordinare il dibattito sarà Franco Marchetti. "Non c’èsenza giustizia sociale – sottolineano gli organizzatori – e non può esserci equità se l’1% della popolazione detiene quasi la metà delle ricchezze disponibili.