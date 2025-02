Oasport.it - Marc Marquez non si esalta: “Il mio tempo non basterebbe per la top5 domani. Giornata comunque positiva”

ha firmato il migliorassoluto nella prima delle due giornate dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP in programma a Buriram, sulla pista che ospiterà tra un paio di settimane il Gran Premio d’apertura del Motomondiale 2025. Il fenomeno spagnolo del team factory Ducati ha provato una simulazione di qualifica nelle battute conclusive del day-1, girando in 1’29?184 e rifilando quasi mezzo secondo agli inseguitori più vicini.“È vero, ho fatto un time-attack interessante alla fine. Lo avevo fatto anche in Malesia perché mi serve, devo allenarmi sul giro secco visto che questi giovani sono molto esplosivi, un po’ come ero io dieci anni fa (sorride, ndr). Sono contentodi come sia andata la. Il miodi oggi però non sarebbe sufficiente per restare in, anche se magari mi sbaglio.