Ildifforme.it - Marc Fogel, cosa c’è dietro la vicenda del docente americano detenuto in Russia?

Leggi su Ildifforme.it

“Questi sono sicuramenti passi per costruire quella fiducia reciproca” ha dichiarato Peskov, portavoce del Cremlino, in occasione del rilascio di un prigioniero russo negli Stati Uniti, in seguito alla liberazione di Mosca dell’L'articoloc’èladelin? proviene da Il Difforme.