Biccy.it - Mara Sattei scartata dal Festival di Sanremo a causa di Giorgia? Il rumor

Leggi su Biccy.it

hanno qualcosa in sospeso? Il, portato alla luce da Giuseppe Candela su Dagospia, ha dell’incredibile: perché i loro destini sanremesi si sarebbero incrociati? Questo è quello che ha scritto nero su bianco: “È tra le favorite con La Cura Per Me, il brano che l’ha convinta a tornare al. Stiamo parlando di, una big della musica italiana a cui Conti non poteva dire di no. Gira voce che per farlo abbia dovuto scontentare qualcuno. Prima dell’ingresso nel cast dipare fosse certa la partecipazione aldi. Sarà vero?“.In che senso che per averenel cast Carlo Conti ha dovuto scontentare: PERCHE’ I LORO DESTINI SANREMESI SI SONO INCROCIATI#2025https://t.co/D3GWPOvPZz— Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 12, 2025, il loro passato collaborativoFra le due c’è della maretta in pieno stile: “O me o lei“? Oppureera la 31esima scelta ed è slittata fuori dalla rosa del cast perché all’ultimo ha arruolato? Non è stato ben spiegato.