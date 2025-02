Lapresse.it - Mantova, fracassa il cranio della compagna a martellate: arrestato 40enne

Avrebbeto ilcon una decina di colpi di martello alla testa. Per questo motivo di carabinieri del Comando Provinciale dihannoun uomo di 40 anni per tentato omicidio aggravato.L’allarme è scattato nel primo pomeriggio del 10 febbraio quando, a Roncoferraro, un corriere mentre consegnava un pacco ha ricevuto una richiesta di aiuto di una donna insanguinata. La donna, marocchina di 38 anni, è stata trasferita in ospedale. Qui sono giunti i militari ai quali la presunta vittima ha raccontato quanto avrebbe subito rivelando ai carabinieri il nome del presunto autore. Il, con precedenti specifici di maltrattamenti e lesioni personali, con tanto di condanne, secondo quanto emerso, era già stato denunciato per stalking perché in passato avrebbe provato a entrare nell’abitazionedonna, presentandosi in svariati momenti del giorno sotto casa sua.