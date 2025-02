Mantova 38enne aggredita a martellate dall’ex compagno che aveva denunciato | è gravissima

Leggi su Open.online

Una donna di 38 anni è stata ricoverata in ospedale in pericolo di vita dopo essere stata colpita con «decine disulla testa». Le sarebbero state inflitte. L’aggressione ai danni delladi origini marocchine è avvenuta lunedì a Roncoferraro, in provincia di. A dare l’allarme è stato un corriere che, passando davanti alla casa della donna, l’ha vista sanguinare mentre chiedeva aiuto dalla finestra. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi e la vittima è stata trasportata in ospedale, dove ha subito un delicato intervento chirurgico.I carabinieri hanno sentito sia la donna, prima che fosse sedata per l’intervento, sia l’ex, un 40enne connazionale che è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio aggravato.La dinamicaSecondo la ricostruzione dei militari dell’arma, l’uomo avrebbe colpito la donna sulla testa con almeno dieciprovocandole lesioni gravissime.