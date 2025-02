Iltempo.it - "Mangio la pizza e la mozzarella", l'intemerata del migrante pro-cittadinanza

Leggi su Iltempo.it

Si parla del referendum per labreve - residenza minima in Italia da 10 a 5 anni - promossa da partiti, associazioni della sinistra nello studio di 4 di sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. "La parola immigrati, tra virgolette, per me non è bello sentirla. Siamo tutti adulti.", afferma un giovane camerunense residente in Italia ospite del programma e che ovviamente sostiene l'iniziativa di Maurizio Landini & Co. "Io sono contento oggi perché sentire che (posso) essere cittadino italiano è una gioia", afferma. "Io sono qua dal 2016 - racconta - lavoro, sono andato a scuola qui, mi sono integrato bene, ma perché per avere laitaliana devo aspettare 10 anni di residenza e poi tre anni di burocrazia?". L'argomentazione diventa via via più colorita: "lae lacome gli italiani, vado in giro con gli italiani, l'unica differenza tra me e tuo figlio è che lui è cittadino italiano e io no", afferma il giovane.