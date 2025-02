Ilrestodelcarlino.it - Mandelli studia la mossa anti-Esposito

L’infortunio di Di Pardo (lesione distrattiva di primo grado del bicipite femorale della coscia destra) e le incognite intorno ai problemi di Fabio Ponsi, la cui annata è sempre più buia suo malgrado, spingerà Paoloa rilanciare Luca Magnino, molto probabilmente, nel ruolo di esterno destro. La settimana che porta all’incrocio pericoloso con lo Spezia sarà ricca di riflessioni per il tecnico canarino, considerata la forza dell’avversario anche sugli esterni dove solitamente agiscono Elia e Reca, due clienti non proprio comodi. Da una parte Cotali e dall’altra Magnino, dunque. La gara con la Sampdoria ha lasciato anche un’ulteriore riflessione difensiva e potrebbe riguardare Dellavalle. Da due partitesta impiegando il ragazzo del Torino nel ruolo di centrale a tutti gli effetti, con il Mantova per arginare Mensah e a Marassi per provare a contenere Niang la cui fisicità ha prevalso per lunghi tratti.