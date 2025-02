Ilrestodelcarlino.it - Mancano due settimane. Carnevale, l’appello:: "Imprenditori, sostenete questo grande evento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

quindici giorni ae fervono i preparativi tra i gruppi mascherati per organizzare la ‘gag’ più divertente e coinvolgente. Ieri sera è scaduto il termine per presentare la richiesta di uno spazio definito per partecipare al concorso con gruppi fissi (quindi con una postazione predeterminata). Successivamente verrà indetta una riunione che l’associazione Ildi Ascoli organizzerà con tutti i gruppi pre-iscritti proprio per definire il discorso delle postazioni fisse. Il tutto per evitare gli appostamenti notturni il giorno prima delle iscrizioni e le possibili lamentele o polemiche. La riunione con tutti coloro che hanno fatto richiesta servirà per aprire un confronto tra tutti i gruppi per cercare di individuare soluzioni condivise in base alle esigenze di ciascuno.