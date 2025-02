Lanazione.it - Maltempo, nuova allerta meteo in Toscana: arancione sulla costa sud ovest e sulle isole

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 12 febbraio 2025 –inper la giornata di giovedì 13 febbraio: rischio di temporali forti e rischio idrogeologico. L’per Maremma, Valdicecina, Val di Cornia e Arcipelago, gialla invece per l’entroterra livornese, pisano e grossetano, Valdarno e Valdelsa. Le previsioni del Lamma indicano per giovedì cielo molto nuvoloso o coperto con locali piogge o rovesci in mattinata, con fenomeni più diffusi dal pomeriggio. Possibili temporali tra Arcipelago e litorale centro meridionale, più probabili in serata.anche venerdì: nuvolosità irregolare, più consistente in mattinatazone settentrionali, successivamente anche sul resto della regione. Precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco con nevicate inizialmente oltre 1200 metri di quota, in deciso calo a quote collinari o di fondovalle sui versanti emiliano romagnoli e nell'aretino in serata.