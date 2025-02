Malattia di Joker a Verona la prima cura con ultrasuoni Il racconto del paziente 21enne | Ridevo senza neanche ricordarmelo

Leggi su Open.online

È Federico Orlandi, undi Cerro Veronese, lapersona in Europa a guarire dalla «di» grazie aglialcun intervento chirurgico. Il trattamento a cui è stato sottoposto il ragazzo veneto risale in realtà all’aprile 2022 ma è stato reso noto soltanto ora perché i medici hanno preferito aspettare l’esito del monitoraggio sul lungo periodo. A quasi due anni di distanza da quella, ilè guarito definitivamente e non ha più avuto alcuna ricaduta. «Ora posso finalmente ridere perché lo decido io e perché mi sto divertendo», ha raccontato il giovane.Cos’è il riso sardonico epiletticoLa patologia diagnosticata a Federico Orlandi è la «sindrome epilettica gelastica», chiamata gergalmente anche «di» in riferimento al celebre antagonista di Batman.