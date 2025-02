Diredonna.it - Make-up: quali saranno i colori del trucco della primavera-estate 2025?

Con l’arrivobella stagione, il mondo delup si prepara a farci vivere laconfreschi, luminosi e audaci. Le tendenze di questa stagione sono un mix di eleganza sofisticata e tocchi di divertente audacia. Ecco cosa ci aspetta eprodotti non possono mancare nel nostro kit di bellezza per il.Base leggera e luminosaLa tendenza per la base visosi orienta verso formule leggere e luminose. Le texture più fluide, con un tocco di idratazione,protagoniste, per dare un aspetto fresco e naturale. Fondotinta, BB cream e primer illuminanti si faranno spazio nel nostro beauty routine, per un look che sembra una seconda pelle.Il prodotto must-have è un fondotinta long-lasting ma leggero, come il Clinique Even Better Clinical Serum Foundation, che offre idratazione senza compromettere la durata, è un alleato perfetto per le giornate più calde.