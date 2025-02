Laspunta.it - Mafia, armi ed estorsioni tra Aprilia e Latina: 8 arresti in un’operazione nazionale

Maxi operazione antiall’alba del 12 febbraio: i Carabinieri del Reparto Territoriale di, insieme alla DIA di Roma e con il supporto dei comandi territoriali, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma nei confronti di otto persone, sei delle quali portate in carcere e due aglidomiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura, detenzione e porto abusivo di, nonché di intestazione fittizia di imprese.L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antidi Roma e sviluppata tra il 2021 e il 2024, rappresenta il proseguimento delle operazioni che lo scorso luglio hanno portato alla nomina di un commissario prefettizio per il Comune die all’avvio di un’istruttoria per verificare possibili infiltrazioni mafiose.