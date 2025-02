Sport.quotidiano.net - Maceratese-Tolentino. È la giornata biancorossa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laha indetto per domenica lain occasione della partita contro il, calcio d’inizio alle 15, e così contro i cremisi non saranno validi gli abbonamenti. I tifosi possono già acquistare i biglietti alla tabaccheria Monachesi, in via dei Velini 63. La società ha fissato in 8 euro il prezzo dei biglietti per la Curva Just e in 10 euro quelli per la tribuna. I ragazzi di 14 anni o di età inferiore entreranno gratuitamente, ma dovranno presentarsi all’ingresso con un valido documento di identità. I biglietti saranno per nominativi in tutti i settori sia per i tifosi locali sia per quelli ospiti. La Questura ha chiesto alladi fornire entro domenica mattina la lista completa dei nominativi dei biglietti venduti. Il pubblico locale potrà accedere all’impianto esclusivamente da via Famiglia Palmieri Al momento la società, per disposizioni della Questura di Macerata, non può garantire se le biglietterie dello stadio saranno aperte il giorno della partita, pertanto consiglia ai tifosi di acquistare il biglietto in prevendita.