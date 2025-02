Ilfattoquotidiano.it - Macachi rinchiusi nel laboratorio dell’Università di Ferrara, le associazioni chiedono il sequestro: “In gabbia da oltre 20 anni, stop ai test”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono inda20. Per questo motivo leAnimal Liberation e LIMAV Italia odv, assistite dall’avvocato David Zanforlini, hanno chiesto loaisuinei laboratoridi. L’ultimo atto di questa vicenda è la richiesta didei cinque animali. Sabato 22 febbraio è previsto un corteo nel centro di. “I primati non umani, molto simili a noi, sono estremamente intelligenti e hanno una grande capacità di provare emozioni e soffrire” sottolineano i promotori della manifestazione, che ricordano: “Gli esperimenti sul cervello di questi animali sono molto invasivi e dolorosi, e a questa sofferenza si aggiungono le condizioni di detenzione nello stabulario in gabbie minuscole, spesso per l’intera vita degli animali, in un ambiente che non consente di esprimere nessuno dei comportamenti naturali di queste specie”.