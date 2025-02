Ilnapolista.it - Ma quanto sono scemi i tifosi del City che sfottono Vinicius? Alla fine hanno pianto loro

MadelcheOliver Brown va dritto al punto, è proprio l’attacco del pezzo: “Se hai intenzione di srotolare uno striscione che prende in giro uno dei migliori giocatori di calcio del pianeta con qualche testo degli Oasis scelto abilmente, faresti meglio ad essere estremamente sicuro di avere l’ultima parola“. Invece, “, lo striscione e i cori deidel Manchesterche prendevano in giroJunior per il Pallone d’Oro dato a Rodri – “Smettila di piangere a dirotto”, cantavano – ha semplicemente evidenziato la follia dell’arroganza”. Perché, è cronaca,ha devastato il.Insomma, l’editorialista del Telegraph dice in sostanza: siete?“90 minuti dopo, l’oggetto delladerisione è diventato l’orchestratore delcrepacuore, usando il suo ritmo elettrizzante per rubare la pa Rico Lewis e metterla su un piatto d’argento per Jude Bellingham per concludere”.