Lanazione.it - "Ma la divisa di un altro colore": cinema, teatro e incontri alla Compagnia

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 12 febbraio 2025 - La dignità. Come bussola della cittadinanza e faro di civiltà, rifiuto della violenza e aspirazionepace. Ma anche fiammella di libertà e speranza da alimentare con il fuoco della memoria individuale e collettiva, perché le tragedie del nostro recente passato possano non trovare sponda nell'oblio del vissuto. Nasce così, con l'obiettivo intergenerazionale di promuovere il dialogo e il confronto attraverso l'arte e la storia, la rassegna "Ma ladi un", il progetto promosso da ANEI - Associazione Nazionale Ex Internati dei Lager Nazisti che coinvolge numerose città toscane con un programma di appuntamenti ad ingresso gratuito. In occasione dell' 80esimo anniversario della Resistenza e della Liberazione, la sezione fiorentina dell'associazione presenta alLauna serie di spettacoli e proiezioni, arricchite da testimonianze edcon esperti: dopo la prima tappa a gennaio con Letizia Fuochi, Chiara Riondino e Francesco Frank Cusumano, il percorso prosegue il 18 febbraio con lo struggente "Innocence", diretto da Guy Davidi, che documenta attraverso frammenti di video casalinghi ed estratti dai diari privati l'infanzia violata dei giovani israeliani, cresciuti nel culto del militarismo e poi vittime dell'esperienza alienante e psicologicamente devastante dell'esercito.