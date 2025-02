Tvzap.it - “Ma chi l’ha fatta entrare?”. Sanremo, notano una donna tra il pubblico e scoppia lo scandalo

Ieri sera, 11 Febbraio 2025, è andata in scena la prima puntata del Festival di Sanremo che ha conquistato oltre il 65% di share. Durante la serata inaugurale del Festival, tra il pubblico è stata notata anche la presenza una persona molto discussa negli ultimi mesi. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Maria Rosaria Boccia tra il pubblico di Sanremo: è polemica

Tra il pubblico della prima serata del Festival di Sanremo 2025 è stata notata la presenza una persona molto discussa negli ultimi mesi, ovvero Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice originaria di Pompei salita alla ribalta delle cronache per il suo legame professionale (e non solo) con l'ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.